В Стамбуле при обвале на строящейся станции метро погиб рабочий

Еще два человека пострадали.
Владимир Рубанов 2025-11-16 04:16:11
© Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency, Global Look Press

Обвал произошел на строящейся станции метро «Кабаташ» в турецком Стамбуле. Трое рабочих пострадали, один из них скончался в больнице, сообщили в департаменте здравоохранения провинции Стамбул.

Сход грунта произошел во время заливки бетона на уровне минус шестого этажа. При этом обрушились строительные опоры. Двоих рабочих вытащили из-под завалов спасатели. Еще трое смогли выбраться самостоятельно, уточнили в мэрии города. Больше под завалами людей нет.

Станция «Кабаташ» строится на берегу Босфорского пролива. Она будет конечной на линии M7. Открыть станцию планируют в 2027 году. Темпы строительства неоднократно замедлялись из-за археологических находок вдоль маршрута.

#метро #строительство #Турция #стамбул #обвал грунта
