В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу людей

Один из пострадавших находится в критическом состоянии с травмой позвоночника.
Екатерина Пономарева 2025-11-16 03:36:54
© Фото: Владимир Астапкович, Global Look Press

В Австралии во время гонок автомобиль врезался в толпу людей. В результате пострадали девять человек. Об этом сообщил телеканал 7News.

Один из раненных находится в критическом состоянии, пишет RT. Он получил травмы позвоночника и бедра.

Гоночный автомобиль участвовал в соревнованиях, во время них он свернул с трассы и влетел в толпу людей. Причина инцидента не уточняется.

В происшествии получили ранения семь мужчин и две женщины. Все пострадавшие доставлены в больницу и им оказывают медицинскую помощь.

