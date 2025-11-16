МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: Мадуро предлагал США контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы

Размещение американской авианосной группы у побережья Венесуэлы рассматривается как способ давления на Каракас.
Владимир Рубанов 2025-11-16 03:02:43
© Фото: Li Jianguo XinHua Global Look Press

В прошлом президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагал США доступ к огромным нефтяным запасам своей страны, сообщает aif.ru со ссылкой на публикацию в The New York Times. По их словам, таким образом он пытался избежать силового конфликта с Вашингтоном.

Как сообщается, предложение было направлено Дональду Трампу и предполагало передачу контроля над значительной частью нефтяной промышленности Венесуэлы. Хотя президент США не принял эту инициативу, консультации между сторонами якобы продолжаются. Размещение американской авианосной группы у побережья Венесуэлы рассматривается как способ давления на Каракас.

Один из европейских чиновников, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что США стремятся усилить напряженность в Венесуэле. По его словам, в Белом доме надеются на добровольный уход Мадуро с поста или его захват с последующей экстрадицией.

Ранее сообщалось, что помощники президента США не могут прийти к единому мнению о целях кампании против Венесуэлы. Истинные намерения американской администрации остаются неясными. Трамп публично заявляет о борьбе с наркоугрозой. Однако в беседах с помощниками он обсуждал значительные запасы нефти в Венесуэле, оцениваемые в 300 миллиардов баррелей.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #нефть #венесуэла #Николас Мадуро #энергоносители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 