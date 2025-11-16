МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шторм перевернул одно судно в Териберке и унес второе

Пассажиров на судах не было.
Владимир Рубанов 2025-11-16 02:00:01
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура © Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Сильный шторм оторвал от причала два маломерных судна «Сарган» и «Надежда» в Териберке Мурманской области. Одно из них опрокинуло и подтопило, местонахождение второго устанавливается.

Инцидент произошел в губе Лодейной. Пассажиров на судах не было, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. На опубликованных кадрах с места видно, что одно судно перевернуто и находится на мели.

Собственники смогут начать работы по поиску и подъему судов после улучшения погоды. Прокуратура проводит проверку случившегося.

#в стране и мире #Мурманская область #шторм #суда #причал #Териберка
