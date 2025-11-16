Известный актер дубляжа Вечерков умер в Петербурге

Один из самых известных актеров дубляжа Петр Вечерков умер после тяжелой болезни. О трагедии сообщило профессиональное сообщество «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте». Вечеркову было 27 лет

«Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет», - говорится в публикации.

Петр Вечерков озвучивал фильмы с восьми лет. В его портфолио десятки различных персонажей. Самые известные из них: Галли из фильма «Бегущий в лабиринте», Макс Кейтон из «Живой стали» и Гарри из киноленты «Каратэ-пацан». Никаких подробностей не приводится. Известно только, что Вечерков последнее время тяжело болел.