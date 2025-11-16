МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы сожгли машины ВСУ при попытке прорваться в Купянск

Украинские боевики пытаются доставить личный состав, боеприпасы и провизию подразделениям, заблокированным нашей армией, но их попытки безуспешны.
2025-11-16 11:58:11
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» сожгли несколько автомашин ВСУ при попытке их прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие подразделений БПЛА группировки войск «Запад» активно пресекают попытки боевиков прорваться в Купянск. ВСУ безуспешно пытаются подвозить личный состав, боеприпасы и провизию подразделениям, заблокированным российскими войсками.

Расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками киевского режима. Их попытки прорваться в Купянск оказались безуспешны. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки машин ВСУ, шедших в город.

Ранее в Минобороны сообщили, что улица Приоскольная в Купянске полностью перешла под контроль бойцов штурмовых отрядов ВС РФ. Об этом рассказал командир с позывным Снег. Продолжается зачистка западной части Купянска в районе реки Оскол. Основные события в Купянске сейчас разворачиваются в лесопосадках южнее Приоскольной.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#бпла #Запад #спецоперация #машины #купянск #FPV-дроны #Дроноводы
