Бывшего настоятеля монастыря Шаолинь арестовали в Китае

Народная прокуратура города Синьсян китайской провинции Хэнань дала санкцию на арест бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня за коррупцию. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По сообщению телеканала, Управление общественной безопасности города Синьсян провело расследование по делу Ши Юнсиня. По его итогам было подано ходатайство в городскую прокуратуру об аресте.

Бывшего настоятеля обвиняют в «использовании служебного положения» с целью присвоения чужого имущества. Так же следствием были установлены факты растраты средств и получения взяток.

В июле администрация монастыря Шаолинь сообщила, что Ши Юнсинь, который на тот момент еще являлся действующим настоятелем, подозревается в совершении преступлений. Ему инкриминировали хищение средств и имущества монастыря, нарушение буддийских заповедей. Было установлено, что он длительное время поддерживал «неподобающие отношения» с несколькими женщинами. К тому же у него обнаружились внебрачные дети. Спустя всего день Китайская буддийская ассоциация приняла решение лишить настоятеля Шаолиня сана.

Новым главой монастыря избрали Ши Иньлэ. Ранее он занимал пост настоятеля Храма Белой Лошади в Лояне. Считается, что это первый буддийский храм в Китае. Впоследствии Китайская буддистская ассоциация представила заявление, в котором отметила, что буддисты в Китае должны подчиняться законодательству и быть патриотами. В своем заявлении ассоциация призвала единоверцев не уклоняться от уплаты налогов и не попирать госстрой. В организации напомнили, что совершение преступлений создает злую карму, а следование закону, наоборот, положительную.

Монастырь Шаолинь основан в горах Суншань провинции Хэнань в 495 году буддийскими монахами. В 620 году обитель получила право содержать собственное войско из монахов, что со временем превратило ее в центр боевых искусств, таких как кунг-фу. Монахи традиционно сочетают духовные практики, медитацию и философию Чань, с физической подготовкой. Уже бывшего настоятеля колыбели боевых искусств КНР Ши Юнсиня многие осуждали за коммерциализацию Шаолиня - в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы. А сама обитель из монастыря фактически превратилась в успешную бизнес-компанию.

К тому же, в 2015 году его обвиняли в том, что он якобы совратил несколько буддийских монахинь. Информацию о непристойном поведении настоятеля сообщил местной прессе один из послушников Шаолиня. В самом монастыре данную информацию категорически опровергли, называя клеветой. Тогда администрация выступила с ответным иском против распространителя слухов.