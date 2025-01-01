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В Швейцарии вступила в должность новый президент Келлер-Зуттер

На посту президента Келлер-Зуттер сменила министра обороны Виолу Амхерд.
Анастасия Бобылева 2025-01-01 01:58:25
© Фото: IMAGO Stefan Lanz Globallookpress

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер официально стала президентом страны. Она пробудет на этом посту до конца 2025 года.

Федеральное собрание Швейцарии 11 декабря объявило, что Келлер-Зуттер станет новым президентом. В 2024 году эту должность занимала министр обороны Виола Амхерд.

Карин Келлер-Зуттер, по версии британкой газеты Financial Times, в 2023 году стала одной из 25 самых влиятельных женщин года. Будучи всего два месяца на посту министра финансов, она организовала экстренное поглощение компанией UBS банка Credit Suisse, крушение которого дестабилизировало бы мировой финансовый сектор и негативно повлияло на экономику Швейцарии.

#в стране и мире #Швейцария #Президент #карин келлер-зуттер
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