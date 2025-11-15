МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семь человек погибли в Индии из-за взрыва в полицейском участке

В основном в результате взрыва погибли полицейские и сотрудники судмедэкспертизы.
Екатерина Пономарева 2025-11-15 03:13:15
© Фото: Idrees Abbas, Global Look Press

Минимум семь человек погибли в результате взрыва, произошедшего в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии в пятницу вечером. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

«Число погибших может возрасти, так как пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии», - уточняет NDTV.

В полицейском участке произошла мощная детонация конфискованных взрывчатых веществ, которые хранились в полицейском участке в Джамму и Кашмире. По данным NDTV, пострадали 27 человек.

По информации телеканала, в основном в результате взрыва погибли полицейские и сотрудники судмедэкспертизы. Также погибли два чиновника из администрации города Сринагар.

Ранее в этом месяце в Индии террорист-смертник взорвал автомобиль около метро в столице. В результате взрыва погибли 13 человек, а 24 пострадали. граждан России среди них нет.

После случившегося Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш. Меры приняли для предотвращения возможных угроз и обеспечения общественной безопасности. Власти Индии заявили, что ситуация находится под пристальным контролем, а персонал в состоянии готовности к любым неожиданностям.

#Индия #взрыв #полицейский участок
