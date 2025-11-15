Французский телеканал BFMTV прервал вещание из-за угрозы взрыва

Во Франции телеканалу BFMTV пришлось прервать вещание из-за угрозы взрыва. Эвакуировали здание, где расположена студия. Об этом сообщили в самом СМИ.

«Наши помещения были эвакуированы после тревоги безопасности. Вещание наших программ временно нарушено на всех антеннах (медиагруппы – Прим.ред.) RMC BFM», - указано в материале.

Эвакуация произошла из-за угрозы взрыва после того, как неизвестный интернет-пользователь сообщил, что здание взорвется в 15.20 (17.20 мск). Около этого времени также сработала пожарная сигнализация. На место сразу же прибыли правоохранители для проведения проверки.

Уточняется, что сотрудники покинули студию в 15.19 по местному времени (17.19 по московскому времени). После прибытия кинологов угроза была устранена через два часа. Тревогу сняли в 17:35 (19.35 мск). Сотрудники смогли вернуться в здание, и прямая трансляция возобновилась.