Глава РФПИ предостерег о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС

Этим сообщением он прокомментировал публикацию нидерландского комментатора Эвы Влардингербрук.
Дарья Ситникова 2025-11-15 19:45:25
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о мощной машине по ограничению свободы слова в Евросоюзе. Об этом он написал в социальной сети Х.

«(Глава Еврокомитета - Прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен впервые прибегла к цензуре, продвигая европейцам неподтвержденные в средне- или долгосрочной перспективе мРНК‑технологии. Подавление оппонентов сработало и для нее, и для Pfizer - и ей это понравилось. Теперь цензура эпохи COVID является ее планом для еще более мощной машины ЕС по ограничению свободы слова», - написал он.

Этим сообщением он прокомментировал публикацию нидерландского комментатора Эвы Влардингербрук, в которой она говорила, что ее контент ограничивается в ЕС в соответствии с законом о цифровых услугах. С ее слов, Евросоюз ненавидит свободу слова, так как она угрожает его власти.

Издание Financial Times ранее писало о том, что в Европе может быть создано новое разведывательное подразделение во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Подобные перспективы сейчас рассматривает Еврокомиссия. При этом ряд еврочиновников выступают против, опасаясь за будущее европейского разведывательного центра (INTCEN). Они полагают, что ведомства будут дублировать функции друг друга.

