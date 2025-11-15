МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: Украина пытается успокоить Запад после коррупционного скандала

Коррупционный кризис произошел на Украине в тот момент, когда она пыталась заручиться новыми финансами от европейских партнеров.
Дарья Ситникова 2025-11-15 20:50:03
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Украинское правительство пытается успокоить западных союзников после коррупционного скандала. Об этом сообщила газета Politico.

«После разгоревшегося на этой неделе коррупционного скандала, где замешаны крупные суммы, Украина не сидит без дела, а отчаянно пытается свести ущерб к минимуму», - указано в материале.

Уточняется, что коррупционный кризис потряс Украину в тот момент, когда она пыталась заручиться новыми финансами от своих европейских партнеров. Поэтому власти начали оперативно увольнять всех, кто как-либо связан с мошенничеством. Киев хочет показать, что он может быстро справиться с беспорядками в стране.

НАБУ ранее сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. После этого правительство отстранило от обязанностей министра юстиции Германа Галущенко. Обыски прошли у ближайшего соратника Зеленского и совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича. Он сам покинул страну.

Кроме этого, Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Он заявил, что всем виновным в скандале с коррупцией должны вынести приговоры. По информации китайского издания Sohu, страны Запада готовят план по отстранению президента Украины.

