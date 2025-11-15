В Челябинске автобус врезался в опору моста, есть пострадавшие

В Челябинске автобус врезался в опору моста, расположенного на улице Рождественского. Пострадали 12 пассажиров, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Уточняется, что состояние одного пассажира характеризуется, как тяжелое, у остальных стабильное. Среди пострадавших водитель 1972 года рождения.

Происшествие произошло следующим образом: водитель автобуса не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокуратура начала проверку правил безопасности перевозчиком. Идет установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, которые способствовали произошедшему.