Из-за атаки ВСУ пять тысяч жителей Запорожской области остались без света

В результате атаки ВСУ по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения восстановительных работ около пяти тысяч абонентов останутся без электричества. Стало известно, какие именно населенные пункты временно останутся без света: село Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино и Ясная Поляна.

По словам главы региона, энергетики уже приступили к восстановительным работам. Это поспособствует скорейшему возобновлению подачи электроэнергии и минимизации последствий вражеской атаки.

По данным на 17:10 по московскому времени, число абонентов, оставшихся без света в Запорожской области, выросло до 44 тысяч.