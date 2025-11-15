Госдеп США одобрил продажу Германии ракет на $3,5 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC. Также они поставят оборудование к ним на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом рассказали в Пентагоне.
Всего Берлин намерен приобрести 173 ракет Standard Missile 6 Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, по данным управления Пентагона, отвечающее за военно-техническое сотрудничество с другими странами и поставки оружия за рубеж.
Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Германия планирует нарастить финансовую поддержку Украины в 2026 году примерно на три миллиарда евро. Таким образом, она увеличит общий объем до 11,5 миллиарда евро.
Средства пойдут преимущественно на военную помощь, включая поставки артиллерии, дронов, бронированной техники и замену двух систем ПВО Patriot. По данным Handelsblatt, ранее ФРГ в бюджете на 2026 год планировала выделить для Украины 8,5 миллиарда евро.
