Госдеп США одобрил продажу Германии ракет на $3,5 млрд

Берлин намерен приобрести 173 ракет Standard Missile 6 Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC.
Екатерина Пономарева 2025-11-15 01:58:16
© Фото: Michael Kappeler, Global Look Press

Государственный департамент США одобрил продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC. Также они поставят оборудование к ним на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом рассказали в Пентагоне.

Всего Берлин намерен приобрести 173 ракет Standard Missile 6 Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, по данным управления Пентагона, отвечающее за военно-техническое сотрудничество с другими странами и поставки оружия за рубеж.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Германия планирует нарастить финансовую поддержку Украины в 2026 году примерно на три миллиарда евро. Таким образом, она увеличит общий объем до 11,5 миллиарда евро.

Средства пойдут преимущественно на военную помощь, включая поставки артиллерии, дронов, бронированной техники и замену двух систем ПВО Patriot. По данным Handelsblatt, ранее ФРГ в бюджете на 2026 год планировала выделить для Украины 8,5 миллиарда евро.

#ракеты #Германия #Пентагон #Standard Missile 6 Block I
