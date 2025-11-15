На Таймыре из-за непогоды в аэропорту застряли 700 пассажиров

Из-за непогоды и задержки рейсов в норильском аэропорту скопилось 700 человек, им оказывает содействие линейный отдел МВД аэропорта, организована доставка в город. Об этом сообщила в своем Telegram-канале транспортная полиция региона.

В сообщение ведомства указывается, что задержки связаны с неблагоприятными погодными условиями. Задержаны авиарейсы всех перевозчиков. Сотрудники МВД России и администрация норильского аэропорта имени Николая Урванцева вместе принимают меры. Организована доставка пассажиров в Норильск. Там их разместят в гостиницах.

Сообщается, что в настоящий момент в аэропорту имени Урванцева скопилось свыше 700 пассажиров. Для того, чтобы отвезти их в город, будет использована внедорожная техника. Колонна уже выдвинулась в направлении аэропорта.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать тридцати метров в секунду. На трассах Норильск-Кайеркан-Алыкель и Дудинка-Алыкель временно ограничили движение для всех видов транспорта.