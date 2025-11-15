МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Таймыре из-за непогоды в аэропорту застряли 700 пассажиров

Сообщается, что к аэропорту уже выдвинулась колонна внедорожной техники, которая доставит людей в город.
Сергей Дьячкин 2025-11-15 11:56:16
© Фото: Telegram/utsibfo © Видео: Telegram/utsibfo

Из-за непогоды и задержки рейсов в норильском аэропорту скопилось 700 человек, им оказывает содействие линейный отдел МВД аэропорта, организована доставка в город. Об этом сообщила в своем Telegram-канале транспортная полиция региона.

В сообщение ведомства указывается, что задержки связаны с неблагоприятными погодными условиями. Задержаны авиарейсы всех перевозчиков. Сотрудники МВД России и администрация норильского аэропорта имени Николая Урванцева вместе принимают меры. Организована доставка пассажиров в Норильск. Там их разместят в гостиницах.

Сообщается, что в настоящий момент в аэропорту имени Урванцева скопилось свыше 700 пассажиров. Для того, чтобы отвезти их в город, будет использована внедорожная техника. Колонна уже выдвинулась в направлении аэропорта.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать тридцати метров в секунду. На трассах Норильск-Кайеркан-Алыкель и Дудинка-Алыкель временно ограничили движение для всех видов транспорта.

#Аэропорт #Погода #МВД #таймыр #Норильск #задержка рейсов #транспортная полиция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 