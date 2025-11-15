Хор на «Автово» и исторический состав: петербургскому метро 70 лет

Семьдесят лет назад первый поезд прибыл на станцию Автово - это настоящий подземный дворец, который не раз признавали одной из самых красивых станций метрополитена в мире. Посреди торжественного подземного зала - яркое мозаичное панно, посвященное Победе в Великой Отечественной войне. Победили ленинградцы и в ноябре 1955 года, когда, преодолев множество трудностей, смогли открыть свой метрополитен.

Первые проекты по созданию метро в Петербурге появились еще в начале XIX века. Но российские императоры последовательно отклоняли их как слишком фантастические. Строить метро начали только в апреле 1941 года. Но все работы пришлось остановить, когда фашисты замкнули кольцо блокады. Уже в 1944 году работы возобновили. Но построить ленинградское метро оказалось куда сложнее, чем московское.

«Под Петербургом у нас находятся очень сложные горно-геологические условия и метростроители сталкивались с различными плывунами... Вода, глины, суглинки всевозможные - и, действительно, это значительно затрудняло строительство. И в результате мы вообще ушли глубоко под землю», - рассказывает руководитель интерактивного центра истории Петербургского метрополитена Виктория Поликарпова.

Семьдесят лет назад по первой «красной» ветке, от Автово до площади Восстания, запустили всего 59 вагонов. Они обладали особым «ламповым» обаянием.

«Первые вагоны метрополитена, они были достаточно незатейливыми, но надежными и практичными. Теперешние, новых поколений, «Юбилейный», «Балтиец», в сравнении это космические корабли практически», - вспоминает председатель Совета ветеранов депо «Автово» Виктор Баранов.

Сейчас в парке петербургской подземки - почти две тысячи вагонов, а та самая первая «красная» ветка полностью оснащена новейшими составами «Балтиец». Управлять ими - удовольствие для машинистов, хотя эту работу легкой не назовешь.

«Некоторые поработают полгода и уходят. Понимают, что это не их <...> А мне было интересно, мне понравилось. Я до сих пор хожу с удовольствием на работу», - поделился машинист электропоезда Сергей Лысенко.

Только в Петербурге есть линии, на которых машинисты получают доплату за сложные условия работы. Это станции закрытого типа - поди научись «парковать» поезд ровно к дверям, как в лифте! А поскольку большинство станций петербургского метро глубокого заложения, оно считается самым глубоким в мире. И потому уникальным.

«Мы, сохраняя традиции, все-таки смотрим в будущее и совершенствуем технологии обслуживания подвижного состава, объектов инфраструктуры. И самое главное для нас - это наш пассажир, который безусловно требует к себе внимания, комфорта, обеспечения безопасности на всех этапах, когда он пользуется услугами. И это у нас это тоже получается», - объяснил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

К юбилею петербургской подземки на «красную» линию вышел особый праздничный состав, где каждый вагон рассказывает об истории и архитектуре первых восьми станций. А на самой первой и красивой станции «Автово» совместный хор петербургского и московского метрополитенов спел гимн метро, объединяющего город на Неве.