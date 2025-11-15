МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пассажиры самолета стали очевидцами мощного взрыва в Аргентине

Взрыв прогремел на территории завода по производству агрохимикатов, взрывная волна выбила стекла в ближайших домах.
Ян Брацкий 2025-11-15 11:10:05
© Фото: Radiovisionmana/X © Видео: CarlosHidalgoo, TuiteroSismico, Radiovisionmana/X

Мощный взрыв на промышленном комплексе в Аргентине сняли пассажиры пролетающего мимо самолета. Огненное облако было хорошо видно ночью в иллюминаторы. Позже кадры появились в социальных сетях.

Как сообщает издание La Nacion, инцидент произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса. Взрывная волна была такой силы, что в ближайших жилых домах выбило окна. Из-за случившегося пришлось эвакуировать более 200 человек. Не менее 22 пострадали, им понадобилась помощь медиков.

Окончательное количество пострадавших до сих пор не известно. Они продолжают поступать с порезами и ожогами. На месте происшествия работают пожарные. Высота пламени достигает 20 метров.

#в стране и мире #взрыв #Аргентина #ЧП #Буэнос-Айрес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 