Пассажиры самолета стали очевидцами мощного взрыва в Аргентине

Мощный взрыв на промышленном комплексе в Аргентине сняли пассажиры пролетающего мимо самолета. Огненное облако было хорошо видно ночью в иллюминаторы. Позже кадры появились в социальных сетях.

Как сообщает издание La Nacion, инцидент произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса. Взрывная волна была такой силы, что в ближайших жилых домах выбило окна. Из-за случившегося пришлось эвакуировать более 200 человек. Не менее 22 пострадали, им понадобилась помощь медиков.

Окончательное количество пострадавших до сих пор не известно. Они продолжают поступать с порезами и ожогами. На месте происшествия работают пожарные. Высота пламени достигает 20 метров.