Verita опубликовала интервью Лаврова после отказа Corriere della Sera

Журналисты La Verita заявили, что ее читатели имеют право сформировать собственное мнение на основе позиций нескольких сторон.
Ян Брацкий 2025-11-15 10:20:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Итальянская газета La Verita опубликовала интервью с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после того, как их коллеги из Corriere della Sera отказались от публикации материала.

«Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности: мы считаем, что читатели имеют право слышать даже спорные мнения, чтобы сформировать собственное», - написано в сообщении La Verita.

Ранее Corriere della Sera, журналисты которой общались с Лавровым, отказалась публиковать полную версию его интервью. Редакция сочла некоторые ответы главы российской дипломатии «спорными». При попытке согласовать сокращенную версию, журналисты буквально вырезали целый блоки. В итоге, беседа на десять страниц была сокращена до трех. На Смоленской площади подобное поведение журналистов итальянского издания назвали цензурой.

Ответы министра опубликовал сайт внешнеполитического ведомства. По словам министра, обсуждавшиеся на Аляске условия справедливого урегулирования на Украине базировались на тезисах, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Они были поддержаны Трампом. В частности, было признано неприемлемым вступление Украины в НАТО и признаны итоги референдумов на исторических российских территориях.

