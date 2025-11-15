МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США впервые выступили против поправки к резолюции РФ по борьбе с неонацизмом

По словам представителя США, Вашингтон дистанцируется от многих резолюций комитета, считая их неэффективными.
Екатерина Пономарева 2025-11-15 00:50:00
© Фото: Petrov Sergey, Global Look Press

Впервые с 2022 года США выступили против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Они проголосовали против нее в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября. Трансляцию вели на официальном сайте ООН.

«Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете», - заявила американский дипломат.

По словам представителя США, Вашингтон дистанцируется от многих резолюций комитета, считая их неэффективными. Она объяснила, что «ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта».

Дипломат США добавила, что большое количество докладов, конференций и переговоров привело к дисфункции, которая препятствует выполнению важной работы. В связи с этим, пояснила она, Соединенные Штаты проголосуют против данной поправки.

Ранее США направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в секторе Газа на срок не менее двух лет. По данным проекта, инициатива предусматривает США и остальным странам-участницам широкого мандата на управление Газой. А также обеспечение безопасности в стране до конца 2027 года с возможностью продления по окончанию срока договора.

#Россия #ООН #сша #резолюция #Неонацизм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 