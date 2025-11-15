США впервые выступили против поправки к резолюции РФ по борьбе с неонацизмом

Впервые с 2022 года США выступили против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Они проголосовали против нее в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября. Трансляцию вели на официальном сайте ООН.

«Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете», - заявила американский дипломат.

По словам представителя США, Вашингтон дистанцируется от многих резолюций комитета, считая их неэффективными. Она объяснила, что «ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта».

Дипломат США добавила, что большое количество докладов, конференций и переговоров привело к дисфункции, которая препятствует выполнению важной работы. В связи с этим, пояснила она, Соединенные Штаты проголосуют против данной поправки.

Ранее США направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в секторе Газа на срок не менее двух лет. По данным проекта, инициатива предусматривает США и остальным странам-участницам широкого мандата на управление Газой. А также обеспечение безопасности в стране до конца 2027 года с возможностью продления по окончанию срока договора.