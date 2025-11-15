МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны показало лабораторию по ремонту дронов в зоне СВО

Инженеры восстанавливают сбитые аппараты противника и передают их подразделениям бригады для применения в боях с ВСУ
2025-11-15 07:49:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалисты лаборатории беспилотных летательных аппаратов 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса войсковой группировки «Центр» круглосуточно занимаются модернизацией и ремонтом ударных и разведывательных дронов в зоне специальной военной операции. Их трудовые будни показало Минобороны России.

Техники не только ремонтируют и перепрошивают имеющиеся беспилотники, но и создают новые модули для улучшения работы всех типов дронов. Кроме обслуживания своей техники, инженеры восстанавливают сбитые аппараты противника и передают их подразделениям бригады для применения в боях с ВСУ на линии фронта.

Российские военнослужащие ремонтируют и перепрошивают перехваченные дроны противника. Это экономит ресурсы и доставляет дополнительные неприятности врагу. Перехваченные ударные аппараты после ремонта отправляются обратно, но уже с нашим зарядом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #ВСУ #Ремонт #группировка войск «Центр»
