Минобороны показало лабораторию по ремонту дронов в зоне СВО

Специалисты лаборатории беспилотных летательных аппаратов 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса войсковой группировки «Центр» круглосуточно занимаются модернизацией и ремонтом ударных и разведывательных дронов в зоне специальной военной операции. Их трудовые будни показало Минобороны России.

Техники не только ремонтируют и перепрошивают имеющиеся беспилотники, но и создают новые модули для улучшения работы всех типов дронов. Кроме обслуживания своей техники, инженеры восстанавливают сбитые аппараты противника и передают их подразделениям бригады для применения в боях с ВСУ на линии фронта.

Российские военнослужащие ремонтируют и перепрошивают перехваченные дроны противника. Это экономит ресурсы и доставляет дополнительные неприятности врагу. Перехваченные ударные аппараты после ремонта отправляются обратно, но уже с нашим зарядом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.