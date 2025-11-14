В госпитале Вишневского показали применение тулиевого волоконного лазера

Пока бойцы на передовой поражают группировки противника, врачи военного госпиталя имени Вишневского ведут бой на своей передовой. Оружие в арсенале медиков тоже высокоточное и новейшее. Настоящим ассистентом хирургов стал тулиевый волоконный лазер.

На экране видна работа новейшего лазера российского производства. Он позволяет настолько точно и бережно удалять новообразования, что пациенты практически не теряют кровь, а риск повторного появления опухоли сводится к минимуму. Такие щадящие вмешательства называют «золотым стандартом» в лечении.

Лучом лазера, например, можно дробить камни в почках или в мочевом пузыре, не причиняя вреда здоровым тканям. Это настоящая ювелирная работа.

«Соответственно, быстрее пациент восстанавливается. Сутки держится уретральный катетер. Пациент быстро активизируется, встает через сутки», - говорит врач-уролог НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского Сергей Дубровских.

И как правило, через две-три недели оперируемые возвращаются к привычному ритму жизни. На большой научной конференции ведущие специалисты страны делятся передовым опытом. Увидеть эту операцию в режиме реального времени удалось впервые.

А еще военные хирурги совместно с физиками противостоят раку с помощью брахитерапии. Врачи вводят радиоактивный маркер прямо в опухоль. Он - своего рода «маячок», благодаря которому пораженные раком клетки можно удалить, не затрагивая здоровые.

«Устанавливаются иголочки-проводники, через которые заводится источник - кобальт. И постепенно этот источник проходит по всем точкам, которые запланированы, вызывая местную лучевую нагрузку», - объясняет начальник урологического центра НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского Александр Кочетов.

Теперь главная цель - передать опыт и внедрить высокотехнологичные методы диагностики и лечения в другие регионы страны. Начальник НМИЦ ВМТ ЦВКГ им. А.А. Вишневского Александр Есипов рассказывает: уже есть специалисты, обученные на базе госпиталя. И есть свой военно-медицинский институт, где готовят кадры.