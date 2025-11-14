МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сийярто: Венгрия отдаст средства из фонда мира Ливану вместо Украины

Сийярто объяснил, что сейчас основной интерес национальной безопасности Венгрии - это мир на Ближнем Востоке.
Екатерина Пономарева 2025-11-14 23:39:15
© Фото: Yoshio Tsunoda, Global Look Press

Взнос Венгрии в Европейский фонд мира в размере €1,5 млн не будет использован на военную помощь Украине, а пойдет на оказание содействия Вооруженным силам Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

После встречи в Бейруте с ливанским коллегой Юсефом Раджи политик написал на своей странице в соцсети X, почему решил перенаправить деньги. По его словам, сейчас главный интерес национальной безопасности Венгрии - это мир на Ближнем Востоке. Он добавил, что ключом к этому является стабильность Ливана.

Власти Венгрии многократно говорили о том, что они против использования средств Европейского фонда мира для финансирования военной помощи Киеву со стороны ЕС. Они решили отдать свою долю в Европейском фонде мира на поддержку Вооруженных сил Ливана в том числе и из-за крупного коррупционного скандала на Украине, объяснил Сийярто.

Напомним, глава Минэнерго Украины подала в отставку, а министр юстиции был отстранен после расследования НАБУ о коррупционных преступлениях в министерстве энергетики страны. Одним из фигурантов дела стал друг Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Он успел покинуть страну.

