Расчеты FPV-дронов показали избирательные удары на окраинах Купянска

Минобороны России показало видео, на котором дроны уничтожают машины ВСУ возле Купянска. Бойцы из 27-й мотострелковой бригады группы «Запад» препятствуют боевикам ВСУ доставлять людей и боеприпасы к окруженным украинским подразделениям.

На кадрах видно, как ударные FPV-дроны попадают в машины с военнослужащими ВСУ, которые пытались прорваться у Петровки в Купянском районе. При этом российские военнослужащие наносят избирательные удары исключительно по технике, которую в своих целях используют ВСУ. На съемке видно, как при появлении дрона из гражданского автомобиля испуганно выбегают люди, но беспилотник летит дальше.

Ранее Минобороны публиковало кадры работы расчетов БПЛА в районе Купянска. Российские военнослужащие уничтожили бронетранспортер канадского производства Senator, американский БТР М113 и другую технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.