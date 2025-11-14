МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты FPV-дронов показали избирательные удары на окраинах Купянска

На съемке видно, как при появлении БПЛА из гражданского автомобиля испуганно выбегают люди, но беспилотник летит дальше.
2025-11-14 05:01:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео, на котором дроны уничтожают машины ВСУ возле Купянска. Бойцы из 27-й мотострелковой бригады группы «Запад» препятствуют боевикам ВСУ доставлять людей и боеприпасы к окруженным украинским подразделениям.

На кадрах видно, как ударные FPV-дроны попадают в машины с военнослужащими ВСУ, которые пытались прорваться у Петровки в Купянском районе. При этом российские военнослужащие наносят избирательные удары исключительно по технике, которую в своих целях используют ВСУ. На съемке видно, как при появлении дрона из гражданского автомобиля испуганно выбегают люди, но беспилотник летит дальше.

Ранее Минобороны публиковало кадры работы расчетов БПЛА в районе Купянска. Российские военнослужащие уничтожили бронетранспортер канадского производства Senator, американский БТР М113 и другую технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Автомобили #беспилотники #купянск #FPV-дроны
