Фицо ответил студентам, которые поддерживают Украину

Фицо принимал участие в дискуссии с учащимися средней школы, часть студентов пришли на разговор с ним в черных футболках в знак несогласия с его взглядами.
Дарья Ситникова 2025-11-14 22:20:51
© Фото: Annabelle Gordon - CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил словацким студентам, которые демонстративно покинули зал, где он проводил беседу с учащимися, отправить на Украину воевать, если они поддерживают продолжение этого конфликта.

«Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста», - сказал словацкий лидер.

Фицо принимал участие в дискуссии с учащимися средней школы в городе Попрад. Некоторая часть студентов пришли на разговор с ним в черных футболках в знак несогласия с его взглядами.

«Студенты ушли после того, как я сказал, что, если хотите воевать, то идите, возьмите автоматы и идите … я это принципиально отвергаю (продолжение конфликта - Прим.ред.)», - сказал Фицо, когда студенты покинули зал.

Премьер Словакии отметил, что такое поведение показывает неуважение к другому мнению. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не будет участвовать в инициативах Евросоюза по предоставлению Киеву новых субсидий и займов. Крупный коррупционный скандал на Украине подтвердил необходимость прекращения финансирования со стороны Евросоюза, отметил Сийярто.

#студенты #Украина #словакия #Фицо
