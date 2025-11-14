МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военный источник: посольство Азербайджана в Киеве повредила зенитная ракета ВСУ

Подтверждают эту информацию множество фотографий на местных украинских ресурсах.
Виктория Бокий 2025-11-14 21:47:24
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Видео, опубликованные киевским режимом, о повреждении административного помещения на территории посольства Азербайджана в Киеве свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ. Об этом сообщает военный источник.

Подтверждают эту информацию множество фотографий на местных украинских ресурсах. На них изображены фрагменты упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot американского производства.

«В случае попадания ракеты “Искандер” воронка имела бы кратно больший размер и глубину, чем на украинском видео, а последствия для комплекса зданий посольства характеризовались бы значительными разрушениями», - объясняет военный источник.

Во-первых, если бы подрыв боевой части «Искандера» произошел в воздухе, то повреждения носили бы множественный характер. Причем не только у зданий самого посольства, но и у всех окружающих строений в городе.

Военный источник подчеркивает, что этот случай не первый, когда украинские власти пытаются скрыть непрофессиональные действия своих расчетов ПВО, размещенных внутри города. Они маскируют это и выдают за последствия якобы российских ударов по гражданской инфраструктуре.

#пво #Киев #ВСУ #удар #ПВО Patriot
