Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в III квартале на уровне 0,6%

При расчете динамики ВВП использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в некоторых видах экономической деятельности.
Дарья Ситникова 2025-11-14 20:45:49
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России рост ВВП в III квартале 2025 года, по предварительной оценке, составил 0,6% в годовом выражении. Об этом следует из данных Росстата.

При расчете динамики ВВП использовались индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в некоторых видах экономической деятельности. Как сообщили в Росстате, на рост индекса физического объема ВВП в наибольшей степени повлиял оборот общественного питания (+8,9%), сельское хозяйство (+3,6%), розничный товарооборот (+2,1%), обрабатывающие производства (+1,4%), строительство (+1,2%).

Снижение же продемонстрировали водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-4%), пассажирооборот (-2,9%), оптовый товарооборот (-2,8%), грузооборот (-1,8%). Уточняется, что предварительная оценка ВВП за III квартал 2025 года выполнена на основе производственного метода.

Ранее стало известно, что экономика России увеличила отрыв от Японии в два раза, сохранив за собой четвертое место в мире. Отмечается, что объем экономики РФ в пересчете по паритету покупательной способности (ППС) в прошлом году достигла 6,92 трлн долларов. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 6,45 трлн.

#Россия #ввп #Росстат
