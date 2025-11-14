МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Додон: вступление в ЕС заставит Молдавию отказаться от своего суверенитета

Политик отметил, что считает себя евроскептиком, так как нынешний курс Брюсселя ведет в тупик.
Дарья Ситникова 2025-11-14 20:15:00
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Вступление Молдавии в Евросоюз может лишить страну суверенитета. В особенности, если она станет членом сообщества с ограниченным статусом. Об этом заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.

«Если новые страны ЕС лишатся права вето, то все решения, принимаемые брюссельскими структурами, будут автоматически распространяться и на нас. Это фактически означает полный отказ от собственного суверенитета», - написал он в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что считает себя евроскептиком, так как нынешний курс Брюсселя ведет в тупик. С его слов, ему близка позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который «делает ставку на защиту национальных интересов». В таких условиях можно было бы рассматривать сотрудничество с ЕС, заключил Додон.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее назвала четыре страны, которые могут вступить в ЕС к 2030 году. В перечень попали Украина, Молдавия, Албания и Черногория.

#Молдавия #Додон #евросоюз #Суверенитет
