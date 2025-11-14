ABC: Эпштейн консультировал советника Трампа по политическим вопросам

Американский финансист Джеффри Эпштейн, известный громкими скандалами, во время первого президентского срока Дональда Трампа поддерживал связь с его советником Стивом Бэнноном. Об этом сообщает ABC со ссылкой на их переписку от 2018 года.

По данным американского телеканала, Эпштейн якобы консультировал Бэннона по политическим вопросам. Кроме того, в своих сообщениях скандальный финансист называл советника Трампа «другом».

Отмечается, что в одном из своих писем Бэннон признавался, что хочет отставки председателя ФРС Джерома Пауэлла и экс-главы американского минфина Стивена Мнучина. Эпштейн же в ответном сообщении писал, что тема отставки Пауэлла намного важнее вывода войск США из Сирии и отставки бывшего в то время главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Работу Мнучина при этом он оценивал положительно.

В своей переписке Эпштейн и Бэннон также обсуждали семью нынешнего американского лидера. Финансист делился со своим так называемым другом мнением, что дочери Дональда Трампа Иванке и ее мужу Джареду Кушнеру нужно покинуть посты советников президента США.

Ранее Белый дом обвинил конгрессменов-демократов в попытке очернить президента США Трампа публикацией электронных писем Эпштейна. В них указано, что американский лидер знал о преступной деятельности скандального финансиста и проводил время с одной из его жертв.

Обнародованные сообщения прокомментировал Дональд Трамп. Он написал в соцсетях, что публикацией писем Эпштейна «демократы пытаются отвлечь внимание от того, насколько плохо они себя повели по поводу шатдауна».