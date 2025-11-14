Мэр Киева Виталий Кличко, предлагая снизить мобилизационный возраст на Украине, не торопится отправлять своих сыновей в ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос: он, Кличко, не хочет в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима?», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что снижение возраста мобилизации на Украине нужно для того, чтобы сохранить власть в руках Владимира Зеленского. А также самого Кличко и всей остальной банды, заключила Захарова.

Напомним, Кличко предложил снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет. С его слов, ВСУ не хватает солдат. Основная причина то, что рекордное количество украинцев иммигрируют в Европу.

Председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко рассказал в разговоре со «Звездой», что есть две причины тому, что мэр Киева предложил снизить мобилизационный возраст. Первая - проблема с ресурсами, вторая - на Украине планируются выборы в 2026 году.