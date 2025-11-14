МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гималайский медведь второй день следит за рабочими с дерева в Приморье

Отмечается, что зверь наблюдает за рабочими процессами «свысока», но не спускается вниз.
Виктория Бокий 2025-11-14 17:27:26
© Фото: chp_artem, Telegram © Видео: chp_artem, Telegram

В Приморском крае гималайский медведь залез на дерево и наблюдал за рабочими Шкотовского дробильно-сортировочного комплекса (ДСК). Видео с косолапым на дереве делятся местные паблики.

Изначально запечатлели этот момент рабочие местного ДСК, расположенного в деревне Царевка. Судя по кадрам, лесной гость находился всего в нескольких метрах от людей.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что медведь так сидит на дереве уже второй день. Отмечается, что зверь наблюдает за рабочими процессами «свысока», но не спускается вниз.

Известно, что рабочие уже звонили в местный Охотнадзор, но пока к ним и медведю никто не приехал. По последним данным, Минсельхоз России начал проверку по факту случившегося.

#Приморский край #медведь #происшествие #приморье #рабочие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 