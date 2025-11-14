Гималайский медведь второй день следит за рабочими с дерева в Приморье

В Приморском крае гималайский медведь залез на дерево и наблюдал за рабочими Шкотовского дробильно-сортировочного комплекса (ДСК). Видео с косолапым на дереве делятся местные паблики.

Изначально запечатлели этот момент рабочие местного ДСК, расположенного в деревне Царевка. Судя по кадрам, лесной гость находился всего в нескольких метрах от людей.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что медведь так сидит на дереве уже второй день. Отмечается, что зверь наблюдает за рабочими процессами «свысока», но не спускается вниз.

Известно, что рабочие уже звонили в местный Охотнадзор, но пока к ним и медведю никто не приехал. По последним данным, Минсельхоз России начал проверку по факту случившегося.