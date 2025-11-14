МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ

Операторов могут обязать прекратить оказание услуг связи при поступлении такого запроса от ФСБ.
Дарья Ситникова 2025-11-14 17:12:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Операторов могут обязать отключить связь по требованию ФСБ. В этом случае они не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство.

Согласно законопроекту, операторов могут обязать прекратить оказание услуг связи при поступлении такого запроса от ФСБ. Нововведение направлено на регулирование отношений в сфере обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму.

Проект предлагает внести изменения в статьи 44 и 46 Федерального закона «О связи». За соблюдением обязательных требований в сфере связи следит Роскомнадзор.

Если лицензиат нарушит свои лицензионные требования, то ему грозит ответственность по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях - грубое нарушение требований лицензии при предпринимательской деятельности. Уточняется, что максимальное наказание по этой статье - штраф в размере 200 тысяч рублей.

В Минцифры России ранее сообщили, что операторы мобильной связи запустили новый механизм защиты от БПЛА. При въезде на территорию РФ из-за границы сим-карты будут временно блокироваться. Для разблокировки придется подтвердить, что они используются человеком.

#связь #ФСБ #законопроект #госдума #отключение #операторы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 