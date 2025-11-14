Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ

Операторов могут обязать отключить связь по требованию ФСБ. В этом случае они не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство.

Согласно законопроекту, операторов могут обязать прекратить оказание услуг связи при поступлении такого запроса от ФСБ. Нововведение направлено на регулирование отношений в сфере обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму.

Проект предлагает внести изменения в статьи 44 и 46 Федерального закона «О связи». За соблюдением обязательных требований в сфере связи следит Роскомнадзор.

Если лицензиат нарушит свои лицензионные требования, то ему грозит ответственность по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях - грубое нарушение требований лицензии при предпринимательской деятельности. Уточняется, что максимальное наказание по этой статье - штраф в размере 200 тысяч рублей.

В Минцифры России ранее сообщили, что операторы мобильной связи запустили новый механизм защиты от БПЛА. При въезде на территорию РФ из-за границы сим-карты будут временно блокироваться. Для разблокировки придется подтвердить, что они используются человеком.