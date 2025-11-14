МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Челябинской области автобус с 51 ребенком столкнулся с автовозом

В автобусе в момент ДТП находились 51 ребенок и трое взрослых сопровождающих.
Виктория Бокий 2025-11-14 15:06:01
© Фото: chelprocrf, Telegram © Видео: chelprocrf, Telegram

После ДТП с автобусом в Челябинской области, в результате которого пострадали пятеро детей, СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке детей. Об этом говорится в Telegram-канале СУ СК РФ по Челябинской области.

Авария произошла днем 14 ноября на автодороге М-5 «Урал» в районе Миасского городского округа. Известно, что автобус, который столкнулся с грузовым автомобилем, перевозил детей из Челябинска на горнолыжный курорт. По данным местной прокуратуры, в самом транспортном средстве в момент ДТП находились 51 ребенок и трое взрослых сопровождающих.

Сообщалось, что пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Они были доставлены в местную больницу и переданы врачам для осмотра.

На данный момент следователи проверяют документацию об организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности, а также технического состояния ТС. Кроме того, допрашиваются водитель и очевидцы происшествия, а также представители компании-перевозчика.

#в стране и мире #дети #Челябинская область #авария #ДТП #автобус
