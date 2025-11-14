МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Отец Ершова рассказал, что он сможет вернуться в спорт только через 3 месяца

Мужчина рассказал, что сын получил два удара - один в челюсть, а второй уже в висок. После второго удара он потерял сознание, и при падении появилась еще и трещина на затылке.
Дарья Ситникова 2025-11-14 15:45:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отец полузащитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Владимира Ершова рассказал в разговоре со «Звездой» о подробностях массовой драки, в которой пострадал его сын. По словам Сергея Ершова, Вова пытался решить все мирным путем, однако получил два удара, повлекшие за собой серьезные травмы.

«В ночь с 3 на 4 ноября в 06.30 мне позвонил друг Владимира и сказал, что сын находится в реанимации. Я приехал туда, сын находился в бессознательном состоянии. Для меня и мамы Владимира это был шок», - сказал Сергей.

Он сообщил о происшествии в клуб ЦСКА. Также было принято решение перевести сына в московскую клинику для проведения всех необходимых процедур.

Произошло все следующим образом. Друзья позвали Владимира в ресторан. До 12 часов ночи там находится только ресторан, а начиная с полуночи - уже клуб. Они сначала поели, а потом пошли танцевать.

Со слов Владимира и его друга, они танцевали вместе с девушкой. Была еще одна ее подруга, которая впоследствии подошла к другу по имени Никита. С ними пытался завести разговор незнакомый мужчина, из-за чего и начался конфликт. Владимир оказался в эпицентре событий, когда пытался разнять драку.

«Владимир пытался отвести своего товарища от того мужчины. Получил первый удар в челюсть, дальше он пытался объяснить этому человеку на словах, что давайте решим все мирно. В результате чего прилетел второй удар в висок, который и повлек такие последствия. Удар был сильный, после него образовалась трещина в виске. А когда сын падал, у него еще и на затылке образовалась трещина», - рассказал отец потерпевшего.

Наносил удар тот человек, который оттолкнул друга Вовы. После второго удара спортсмен уже был без сознания, из уха пошла кровь. В больницу поступил в бессознательном состоянии. Два дня он был в медикаментозном сне, а потом была нейрохирургия, его обследовали врачи. По словам Сергея Ершова, процесс восстановления будет долгим.

«Сейчас Вова дома у мамы, под наблюдением врачей местной поликлиники. Динамика положительная. Характер травмы такой, что пока нельзя точно сказать, когда он вернется в спорт. При благоприятном исходе - три месяца, а дальше будет зависеть от его организма», - сказал отец, отвечая на вопрос о самочувствии сына на данный момент.

Он также рассказал, что ребята и тренер всегда были с пострадавшим на связи. На нападавшего заведено уголовное дело, он в розыске. Мужчина покинул страну еще 5 ноября.

Напомним, в Раменском в ночном клубе Владимир Ершов и его друзья пытались защитить посетительниц от навязчивого знакомства. В результате чего началась массовая потасовка. От действий злоумышленников пострадал еще один молодой человек, личность которого не раскрывается. Следователи проверяют обстоятельства ЧП, опрашивают очевидцев и устанавливают причины конфликта.

