Лихачев сообщил о попытке ВСУ атаковать Нововоронежскую АЭС

Позапрошлой ночью Нововоронежская АЭС подвергалась атаке восьми вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены в сторону Нововоронежской атомной электростанции. Все они были обезврежены, сбиты, однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства», - сказал Лихачев.

Известно, что обломки вражеских БПЛА повредили распределительное устройство станции. Из-за этого три блока были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%.

По словам главы Росатома, ремонтные работы на АЭС прошли быстро. Вчера утром она вернулась на номинальную проектную мощность.

Напомним, сегодня Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Калининграде. Они планируют обсудить вопросы безопасности ЗАЭС. Также на повестке встречи обсуждение совместных шагов, которые помогут не допустить ядерную аварию.