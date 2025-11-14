МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лихачев сообщил о попытке ВСУ атаковать Нововоронежскую АЭС

Обломки вражеских БПЛА повредили распределительное устройство станции.
Виктория Бокий 2025-11-14 15:43:42
© Фото: Ульяна Соловьева, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Позапрошлой ночью Нововоронежская АЭС подвергалась атаке восьми вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены в сторону Нововоронежской атомной электростанции. Все они были обезврежены, сбиты, однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства», - сказал Лихачев.

Известно, что обломки вражеских БПЛА повредили распределительное устройство станции. Из-за этого три блока были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%.

По словам главы Росатома, ремонтные работы на АЭС прошли быстро. Вчера утром она вернулась на номинальную проектную мощность.

Напомним, сегодня Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Калининграде. Они планируют обсудить вопросы безопасности ЗАЭС. Также на повестке встречи обсуждение совместных шагов, которые помогут не допустить ядерную аварию.

#АЭС #бпла #дроны #Алексей Лихачев #атаки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 