Умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева

В Москве в возрасте 90 лет скончалась советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Инна Выходцева. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«31 декабря 2024 года на 91 году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева», - сказано в заявлении.

Инна Выходцева с начала своей карьеры снялась в 165 картинах. Ее можно встретить в фильмах и сериалах «Москва слезам не верит», «Каменская», «Возвращение Мухтара» и других.

Также Инна Выходцева была и актрисой дубляжа. Она озвучивала Софи Лорен, Стефанию Сандрелли и Клаудию Кардинале.

Дебют артистки состоялся в 1957 году в фильме «Балтийская слава».