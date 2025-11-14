МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова: Киев путем провокаций хочет вернуть украинцев из-за границы

Официальный представитель МИД России заявила, что не имеющие военной подготовки и желания сражаться люди погибнут на передовой.
Ян Брацкий 2025-11-14 14:29:01
Киевский режим готов пойти на все, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа и отправить их на фронт. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации», - сказала Захарова.

При этом, по словам российского дипломата, на Банковой прекрасно понимают, что эти молодые люди не имеют специальной военной подготовки, а главное - желания воевать за киевский режим. Они сразу погибнут в «мясных штурмах» ВСУ, добавила Захарова.

На фоне тотальной нехватки живой силы на линии боевого соприкосновения на Украине все чаще звучат неоднозначные заявления со стороны властей. Так, мэр Киева Виталий Кличко ранее предложил снизить мобилизационный возраст в стране с 25 до 22 лет. Инициатива градоначальника отражает растущую обеспокоенность постоянным оттоком молодых мужчин за границу.

