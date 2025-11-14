МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аэропорту Ижевска присвоено имя Михаила Калашникова

Это следует из указа, который подписал президент России Владимир Путин.
Тимур Шерзад 2025-11-14 14:21:44
© Фото: Д. Капышин, РИА Новости

Аэропорту Ижевска присвоено новое имя. Его назвали в честь оружейного конструктора Михаила Калашникова. 

Это следует из указа президента России Владимира Путина. Его текст размещен на портале правовой информации. Отмечено, что указ вступил в силу уже сегодня - 14 ноября 2025 года. 

Михаил Калашников - пожалуй, самый известный отечественный оружейный конструктор. Он создал множество образцов стрелкового оружия, среди которых и самый узнаваемый и распространенный автомат в мире. 

Память о Михаиле Калашникове сохраняется самыми разными способами. Например, в Москве был поставлен памятник легендарному конструктору. Теперь его имя будет и в названии аэропорта. 

#в стране и мире #ижевск #Аэропорт #михаил калашников
