Пленный из ВСУ заявил, что Киеву не хватит людей взять Красноармейск

Военнопленный пояснил, что решил сдаться сразу после прибытия на позицию, поскольку видел, что потери среди украинских подразделений огромные и ситуация безнадежная. Он признался, что, по его мнению, людей не хватит ни чтобы удержать Красноармейск, ни чтобы добиться какой-то победы.
2025-11-14 11:45:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Закусило добровольно сдался в российский плен, осознав, что украинские части понесут слишком большие потери и не смогут удержать оборону или занять Красноармейск. Об этом он рассказал на видеозаписи, опубликованной Министерством обороны России.

По словам Закусило, на позиции его доставили фактически силой - «заводили дронами и рацией». После чего бросили без снабжения - ни воды, ни еды, ни нормальной связи. Он отметил, что попытки пожаловаться командованию ни к чему не приводили - на радиоканале ему отвечали грубо, а бойцов «держали голодными и холодными».

«Я сразу сдался в плен... Ну, просто я понял, у нас будет очень много потерь. Ну, людей просто не хватит победить. Вот как ни старайся побегать, как ни старайся воевать, ну не возьмем этот Покровск (так украинцы называют Красноармейск. - Прим. ред.). Ну никак не возьмем», - сказал Закусило.

Рассказывая о моменте сдачи, Закусило отметил, что сначала группу обнаружил дрон со сбросом, затем по ним ударил FPV-дрон, но удалось выжить. После этого вышла российская передовая группа. Закусило утверждает, что он и его сослуживец сразу подняли руки и сообщили, что сдаются, однако уже после пленения по ним открыли огонь украинские минометы и беспилотники - свои же пытались уничтожить тех, кто попал в плен.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь, перевязали рану на руке, накормили и дали горячего чая. По словам Закусило, обращение с ним было корректным и он благодарен за нормальное отношение.

Другой украинский военнослужащий, Евгений Киптилый, плененный российскими бойцами под Красноармейском, признался, что принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь ради семьи и детей. По его словам, во время отхода Киптилый наступил на противопехотную мину «Лепесток» и получил ранение ноги. Первую помощь ему оказали российские военнослужащие, которые вынесли его из опасной зоны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #спецоперация #пленные #красноармейск #Украинские боевики
