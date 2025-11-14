МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Водители показали кадры занесенных снегом дорог в Мурманске

На городские улицы выведена дополнительная снегоуборочная техника, ее работу осложняет порывистый ветер и метели.
Ян Брацкий 2025-11-14 11:30:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мощный снегопад обрушился на Мурманск, из-за непогоды пришлось перекрыть движение по федеральной автотрассе Р-21 «Кола». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Аналогичные ограничения действуют и для других автомобильных трасс.

Сейчас движение по городским улицам затруднено. Метель ограничивает видимость, некоторые автомобили не могут тронуться с места из-за образовавшейся наледи. Коммунальщики работают в усиленном режиме. На дороги выведена дополнительная уборочная техника.

Улучшения погоды в ближайшее время не предвидится. Спасатели предупредили мурманчан об усилении ветра. Согласно прогнозам, его порывы будут достигать 28 метров в секунду. Пешеходов попросили держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а владельцев авто призвали не садиться за руль без необходимости.

#Мурманск #Погода #метель #снегопад #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 