Водители показали кадры занесенных снегом дорог в Мурманске

Мощный снегопад обрушился на Мурманск, из-за непогоды пришлось перекрыть движение по федеральной автотрассе Р-21 «Кола». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Аналогичные ограничения действуют и для других автомобильных трасс.

Сейчас движение по городским улицам затруднено. Метель ограничивает видимость, некоторые автомобили не могут тронуться с места из-за образовавшейся наледи. Коммунальщики работают в усиленном режиме. На дороги выведена дополнительная уборочная техника.

Улучшения погоды в ближайшее время не предвидится. Спасатели предупредили мурманчан об усилении ветра. Согласно прогнозам, его порывы будут достигать 28 метров в секунду. Пешеходов попросили держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а владельцев авто призвали не садиться за руль без необходимости.