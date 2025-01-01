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Глава Кот-д'Ивуара сообщил о переходе военной базы Франции местным ВС

Президент Уаттара сообщил, что под ивуарийское командование переходит ныне бывшая военная база Франции.
Дарина Криц 2025-01-01 01:32:47
© Фото: Kira Hofmann Photothek Media Lab Globallookpress

Расположенную в Кот-д'Ивуаре военную базу Франции Порт-Буэ вернули в пользование вооруженным силам этой западноафриканской республики. Об этом заявил ивуарийский президент Алассан Уаттара.

Он также раскрыл название будущей военной базы. Об этом стало известно во время традиционного обращения Уаттара к жителям страны в канун Нового года. Его слова опубликовал портал Abidjan.net.

«Военная база Порт-Буэ, занимаемая бывшим 43-м батальоном французской морской пехоты (BIMA), с января 2025 года будет возвращена вооруженным силам Кот-д'Ивуара и переименована в лагерь генерального корпуса Уаттара Томас д'Акин», - сообщил лидер нации.

Алассан Уаттара пояснил, что за названием будущей военной базы стоит дань уважения самому первому начальнику штаба, «солдату с исключительной карьерой», отметил он.

Прежде в российском МИДе заявили, что предстоящий вывод французского военного контингента с базы в Кот-д'Ивуаре говорит о его невостребованности в этой стране.

#в стране и мире #Франция #Кот-д'Ивуар #военная база Франции #Алассан Уаттара
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