Прокуратура сообщила подробности поджога кинотеатра в Москве

Шестнадцатилетний подросток устроил поджог в московском кинотеатре, исполняя телефонные указания неизвестных людей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Таковы предварительные данные.

В ведомстве подтвердили, что юноша пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование этого инцидента. По ее данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что подросток облил жидкостью и поджег кресла в кинозале в московском ТЦ «Авиапарк». Зрители в панике выбежали, а охрана задержала нарушителя. Возгорание быстро потушили.