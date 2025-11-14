МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Прокуратура сообщила подробности поджога кинотеатра в Москве

Устроивший пожар в кинозале подросток следовал указаниям по телефону.
Владимир Рубанов 2025-11-14 00:15:01
© Фото: Прокуратура Москвы © Видео: Прокуратура Москвы

Шестнадцатилетний подросток устроил поджог в московском кинотеатре, исполняя телефонные указания неизвестных людей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Таковы предварительные данные.

В ведомстве подтвердили, что юноша пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование этого инцидента. По ее данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что подросток облил жидкостью и поджег кресла в кинозале в московском ТЦ «Авиапарк». Зрители в панике выбежали, а охрана задержала нарушителя. Возгорание быстро потушили.

#Москва #Прокуратура #поджог #кинотеатр #тц авиапарк
