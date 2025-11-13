Украинка устроила дебош с ножом и гимном в польском поезде

В польском в поезде, следовавшем из Зеленой-Гуры в Жепин, гражданка Украины внезапно достала нож и попыталась напасть на сотрудника. Об этом сообщило польское издание Wiadomosci.

По их данным, женщина не оплатила проезд, из-за чего у нее возник спор с мужчиной. Она начала вести себя агрессивно, также внезапно запела гимн Украины, при этом разговаривая на украинском языке. Позже пассажирка резко достала нож из куртки, угрожая сотруднику. Двое мужчин пытались успокоить ее, но безуспешно.

В конечном итоге она попыталась напасть на него. Мужчина защищаясь чемоданом, сбил ее с ног. Сотрудник бригады машинистов немедленно вызвал полицию. Один из пассажиров помог стабилизировать ситуацию.

Никто из пассажиров и членов поездной бригады не пострадал. После прибытия патрульной службы на станцию Радница девушку передали полиции, а поезд продолжил движение.