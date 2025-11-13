МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинка устроила дебош с ножом и гимном в польском поезде

Женщина не оплатила проезд, из-за чего у нее возник спор с сотрудником.
Дарья Ситникова 2025-11-13 22:20:35
© Фото: Telegram/stranaua

В польском в поезде, следовавшем из Зеленой-Гуры в Жепин, гражданка Украины внезапно достала нож и попыталась напасть на сотрудника. Об этом сообщило польское издание Wiadomosci.

По их данным, женщина не оплатила проезд, из-за чего у нее возник спор с мужчиной. Она начала вести себя агрессивно, также внезапно запела гимн Украины, при этом разговаривая на украинском языке. Позже пассажирка резко достала нож из куртки, угрожая сотруднику. Двое мужчин пытались успокоить ее, но безуспешно.

В конечном итоге она попыталась напасть на него. Мужчина защищаясь чемоданом, сбил ее с ног. Сотрудник бригады машинистов немедленно вызвал полицию. Один из пассажиров помог стабилизировать ситуацию.

Никто из пассажиров и членов поездной бригады не пострадал. После прибытия патрульной службы на станцию Радница девушку передали полиции, а поезд продолжил движение.

#поезд #Польша #конфликт #нападение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 