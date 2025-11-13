Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского включить его в список гражданских пленных из-за возвращения грузинскими властями из клиники в тюрьму. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Включите меня, пожалуйста...в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», - написал он.

Экс-президент Грузии также заявил, что он гражданин Украины, которого удерживает якобы «пророссийский режим» в стране. С его слов, он вынужден из-за перевода в тюрьму вернуться обратно к тому же персоналу, который «отравил его» в марте 2022 года.

Накануне Саакашвили вернули в тюрьму из больницы, в которой он находился больше трех лет. Его состояние удовлетворительное и ему больше не нужно лечение, заявили в Минюсте.

В начале этого года стало известно, что суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии еще к 4,5 годам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году. Утверждается, что тюремный срок Саакашвили после нового приговора продлен до 2034 года. Бывший глава страны проходит по пяти уголовным делам.