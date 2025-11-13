Задержан начальник строительного участка по делу об обрушении колонны «Снежкома»

В подмосковном Красногорске задержан начальник строительного участку по делу об обрушении колонны «Снежкома». Об этом сообщили в СК.

«Задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в г. Красногорске», - указано в материале.

В ходе расследования стало известно, что принятые меры безопасности при сносе части колонны не соответствовали технической документации. Ответственность за это понесет начальник строительного участка.

«В результате падения части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир близь расположенных многоэтажных домов», - добавили в СК.

Уточняется, что есть трое пострадавших. Кроме этого, повреждены здания и большое количество припаркованных автомобилей.

Начальник строительного участка подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1ст.216 УК РФ). В настоящее время с задержанным работают следователи.

В ходе допроса подозреваемый признал вину в полном объеме. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, в Красногорске часть колонны бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» обрушилась при сносе. По словам очевидцев, обломки рухнувшей колонны разлетелись на десятки метров, принеся крупные повреждения как и зданиям, так и машинам.