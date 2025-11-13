Мехвод украинской БМП-2 поймал головой FPV-дрон «КВН»

Минобороны России сообщает о поражении украинской боевой машины пехоты БМП-2. Это сделал расчет FPV-дрона центра «Рубикон».

Отмечено, что оператор управлял дроном-камикадзе «КВН». На видео можно наблюдать, как он преследует находящуюся в движении колесную бронемашину, но позже переключается на более интересную и одновременно простую для поражения цель - стоящую БМП-2.

Видно, что противник не просто оставил люк боевой машины пехоты открытым. Из него еще и торчит голова механика-водителя - специалиста, на обучение которого неприятель потратил время и ресурсы. Украинский мехвод поначалу не видит беспилотник, а когда замечает, становится уже поздно. Дрон влетает ему прямо в шлемофон, после чего запись обрывается.

Ранее российское оборонное ведомство публиковало похожее видео - в тот раз боевик «Азова»* ездил на бронетранспортере М113 с открытым люком и получил FPV-дрон в голову.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.