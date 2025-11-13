МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мехвод украинской БМП-2 поймал головой FPV-дрон «КВН»

Клуб печальных и неудачливых открылся в отдельно взятой украинской боевой машине пехоты в районе населенного пункта Гришино в ДНР.
2025-11-13 17:51:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении украинской боевой машины пехоты БМП-2. Это сделал расчет FPV-дрона центра «Рубикон». 

Отмечено, что оператор управлял дроном-камикадзе «КВН». На видео можно наблюдать, как он преследует находящуюся в движении колесную бронемашину, но позже переключается на более интересную и одновременно простую для поражения цель - стоящую БМП-2. 

Видно, что противник не просто оставил люк боевой машины пехоты открытым. Из него еще и торчит голова механика-водителя - специалиста, на обучение которого неприятель потратил время и ресурсы. Украинский мехвод поначалу не видит беспилотник, а когда замечает, становится уже поздно. Дрон влетает ему прямо в шлемофон, после чего запись обрывается. 

Ранее российское оборонное ведомство публиковало похожее видео - в тот раз боевик «Азова»* ездил на бронетранспортере М113 с открытым люком и получил FPV-дрон в голову.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бмп-2 #квн #спецоперация #Рубикон
