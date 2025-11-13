Полиция задержала насильно зацеловавшего школьницу в Тыве

В Тыве правоохранители задержали подозреваемого в нападении на школьницу в Кызыле. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Тыва.

Пострадавшая школьница пыталась отбиться и убежать от напавшего на нее прохожего, но он продолжал приставать. В конце концов девочка упала на землю и неизвестный насильно ее поцеловал. О случившемся несовершеннолетняя рассказала своим родителям, после чего они обратились в полицию.

Во время допроса подозреваемый признался, что совершил противоправный поступок, так как был сильно пьян. Сейчас он находится в местном УМВД России. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту действия сексуального характера.

На данный момент следователи продолжают расследовать дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, накануне неизвестный напал на девочку и насильно зацеловал ее. Камеры видеонаблюдения успели зафиксировать момент нападения на ребенка. На кадрах видно, как школьница испугалась, но, несмотря на это, продолжала сопротивляться взрослому человеку.