Отец пятиклассника избил учителя на северо-востоке Москвы

В школу прибыли карета скорой помощи и полиция.
Виктория Бокий 2025-11-13 17:13:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Отец пятиклассника избил учителя в одной из школ на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Департамент столичного образования в своем Telegram-канале.

«Сегодня в одной из школ на северо-востоке Москвы произошло нападение на учителя. Педагога избил отец ученика пятого класса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в школу прибыли карета скорой помощи и полиция. После случившегося с агрессивным родителем будут разбираться в правоохранительных органах. В самом образовательном учреждении будет проведено внутреннее расследование.

«Такие ситуации не должны замалчиваться. В системе Московского образования нет места насилию. Жестокость и рукоприкладство будут наказаны по всей строгости закона», - добавили в ведомстве.

В столичном департаменте напомнили, что именно взрослые, а тем более родители, формируют у детей представление о нормах поведения в обществе, взаимном уважении и понимании. Агрессия недопустима ни в каких ее формах и ни при каких обстоятельствах.

#Москва #школа #нападение #школьник #департамент образования
