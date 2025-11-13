Times: у Гитлера было редкое заболевание, мешающее развитию половых органов

Британские ученые из Университета Бата, анализируя анализ ДНК Адольфа Гитлера, пришли к выводу, что у него было скрытое заболевание - синдром Каллмана. Об этом пишет The Times.

Известно, что синдром Каллмана - это генетическое заболевание, которое препятствует половому созреванию и развитию половых органов. Ученые исследовали кусок ткани с дивана Гитлера, на котором осталась его кровь после самоубийства.

«Медицинское обследование Гитлера, проведенное в 1923 году и обнародованное в 2015 году, показало, что у фюрера было неопущение яичка, <...> недавно обнаруженное генетическое заболевание Гитлера также могло повлиять на уровень его тестостерона», - говорится в материале издания.

Авторы статьи предполагают, что у Гитлера, помимо задержки в развитии половых органов, был и целый ряд психических заболеваний. По данным исследователей, у него могли быть аутизм, шизофрения и биполярное расстройство.

Кроме того, в ходе исследования ученые выяснили, что Гитлер не имел еврейских корней, хотя об этом еще в его время ходили слухи. Результаты ДНК показали, что его предки - австрийские немцы.

«В его время ходил слух, что ярый антисемит Гитлер на самом деле был незаконнорожденным потомком еврейского деда, но гены это опровергают. Они показывают, что его предки - австрийские немцы, что Гитлер и поручил генеалогам доказать», - утверждают авторы.

Напомним, в апреле этого года в Госархиве показали челюсть Гитлера и рассекреченные документы о его смерти. Именно эти зубы ученые считают главным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не сбежал в другую страну.