«Мальчика ставят на место»: зачем США нужен скандал с Миндичем и Зеленским

Соединенным Штатам надо переложить «бремя конфликтов» на Европу - они это делают всеми удобными способами.
Виктория Бокий 2025-11-13 15:42:33
© Фото: SOPA Images, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Причина скандала по «делу Миндича» на Украине связана с тем, что Владимир Зеленский вышел из-под контроля. Таким методом американцы вместе с НАБУ «маленького мальчика» ставят на место. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился историк, эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«Причина скандала - не то, что американцы захотели навести на Украине порядок или им стало жалко "обворовываемый" украинский народ. Причина в том, что Зеленский вышел из-под контроля, перестал быть управляемым, и просто "маленького мальчика" таким методом ставят на место», - заявил собеседник телеканала.

Кроме того, по словам специалиста, английские «хозяева» Зеленского, наблюдая за происходящим на Украине, пытаются переиграть американцев, которым это невыгодно. Как отметил Макушин, Соединенным Штатам сейчас надо переложить «бремя конфликтов» на Европу - они это делают всеми удобными способами.

«Зеленский пытается очень наивно сделать вид, что не общался с Миндичем с начала этого скандала, что он только сейчас узнал, что любовница министра становится министром - это реалии украинской политики и украинского политикума», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима ввел санкции против своих ближайших соратников Тимура Миндича и Александра Цукермана. Известно, что санкции ввели на три года. При этом обычно санкции Киева вводятся сроком на 10 лет.

#Украина #скандал #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #НАБУ
